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Игонин отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»

Игонин отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Фенербахче»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Шаг ли вперёд для карьеры Дзюбы? Смотря какую брать точку отсчёта. Если мы будем говорить о последних месяцах, когда он не был футболистом основного состава «Зенита» и у него получится в «Фенербахче», то да. Если он не сможет там выиграть конкуренцию, то вряд ли это можно называть шагом вперёд.

Не думаю, что его берут в отношении скорости. У него другие качества. Понятно, за счёт мышления многое не выиграть, но тренеры, которые приглашают, прекрасно его знают. Как в опытном, так и в молодом возрасте, нужно обращать внимание на тренера, на то, как он использует футболиста. Должен быть диалог. Подписывать контракты, ориентируясь только на президентов и спортивных директоров, неправильно. Могут быть проблемы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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