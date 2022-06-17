«Нижний Новгород» объявил о подписании Кротова

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании бывшего нападающего «Уфы» Вячеслава Кротова. Футболист подписал с клубом контракт сроком на два года.

«Семь лет я провёл в «Уфе». Это был значимый этап в моей карьере, но жизнь продолжается, надо идти вперёд. Нижний Новгород – очень красивый город. Здесь есть отличный стадион, база – созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и побеждать. Здесь крепкая команда, сохранившая прописку в РПЛ. С детства знаю Игоря Горбунова, также хорошо знаком с Колей Калинским, Дмитрием Стоцким, Артуром Нигматуллиным. Ребята приняли меня в свой коллектив, спасибо им. Мне легко и комфортно, как будто я уже много лет играю в «Нижнем», — приводит слова Кротова официальный сайт нижегородского клуба.

Напомним, Кротов стал футболистом «Уфы» в 2015 году, перейдя из «Спартака». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 уфимский клуб не продлил соглашение с Кротовым. В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).