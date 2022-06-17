Полузащитник «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в «Урале»

25-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в сезоне-2022/2023 на правах аренды будет выступать за «Урал» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Коновалов выступает за «Рубин» с 2018 года. В январе 2021 года полузащитник был арендован тульским «Арсеналом». В сезоне-2020/2021 сезоне Коновалов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин» и в девяти встречах чемпионата страны за тульскую команду, однако не отметился результативными действиями. В сезоне-2021/2022 футболист выступал на правах аренды за «Ахмат» (27 матчей, три гола, одна голевая передача).



«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сохранив прописку в элитном футбольном дивизионе страны.

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