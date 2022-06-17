Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в «Урале»

Полузащитник «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в «Урале»
Комментарии

25-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в сезоне-2022/2023 на правах аренды будет выступать за «Урал» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Коновалов выступает за «Рубин» с 2018 года. В январе 2021 года полузащитник был арендован тульским «Арсеналом». В сезоне-2020/2021 сезоне Коновалов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин» и в девяти встречах чемпионата страны за тульскую команду, однако не отметился результативными действиями. В сезоне-2021/2022 футболист выступал на правах аренды за «Ахмат» (27 матчей, три гола, одна голевая передача).

«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сохранив прописку в элитном футбольном дивизионе страны.

Новость по теме
Илья Помазун проведёт сезон-2022/2023 в «Урале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022