Источник: в Москве ограбили ветерана «Динамо» Маховикова

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Маховиков, на счету которого наибольшее количество матчей за клуб в чемпионатах СССР, был ограблен в Москве, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, деньги у ветерана «Динамо» украла малознакомая женщина, с которой он распивал алкогольные напитки. Кража произошла в начале июня – 71-летний экс-футболист пригласил в гости некую Марину Смирнову, а после её ухода обнаружил пропажу 400 тыс. рублей.

Около недели Маховиков ждал, что женщина самостоятельно вернёт ему деньги, но этого не происходило. Как итог, Александр обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело и начала поиски Марины Смирновой.

Александр Маховиков является заслуженным ветераном футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР. За московский клуб он провёл 363 матча, а в составе сборной СССР – 25 игр. В составе «Динамо» Маховиков выходил в финал Кубка обладателей кубков УЕФА.