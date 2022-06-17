Источник: в Москве ограбили ветерана «Динамо» Маховикова

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Маховиков, на счету которого наибольшее количество матчей за клуб в чемпионатах СССР, был ограблен в Москве, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Согласно сведениям источника, деньги у ветерана «Динамо» украла малознакомая женщина, с которой он распивал алкогольные напитки. Кража произошла в начале июня – 71-летний экс-футболист пригласил в гости некую Марину Смирнову, а после её ухода обнаружил пропажу 400 тыс. рублей.
Около недели Маховиков ждал, что женщина самостоятельно вернёт ему деньги, но этого не происходило. Как итог, Александр обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело и начала поиски Марины Смирновой.
Александр Маховиков является заслуженным ветераном футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР. За московский клуб он провёл 363 матча, а в составе сборной СССР – 25 игр. В составе «Динамо» Маховиков выходил в финал Кубка обладателей кубков УЕФА.
- 17 июня 2022
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