Сёмин — о снятии «Казанки» с ФНЛ: видимо, у «Локомотива» большие долги
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение клуба не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.
«Отсутствие «Казанки» в ФНЛ-2 говорит о том, что, наверное, у клуба большое долги. Они пытаются их погасить. Это не моё решение, Плутник, Цорн или, может быть, Леонченко вам на это ответит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сегодня стало известно, что «Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону команду «Локомотив-Казанка», выступавшую в ФНЛ-2. При этом сообщалось, что бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранён. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
15:29
-
15:20
-
15:19
-
15:15
-
14:49
-
14:35
-
14:26
-
14:07
-
13:58
-
13:54
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:32
-
12:28
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:27
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
10:59
-
10:57
-
10:45
Партнерский контент