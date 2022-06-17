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Сёмин — о снятии «Казанки» с ФНЛ: видимо, у «Локомотива» большие долги

Сёмин — о снятии «Казанки» с ФНЛ: видимо, у «Локомотива» большие долги
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение клуба не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

«Отсутствие «Казанки» в ФНЛ-2 говорит о том, что, наверное, у клуба большое долги. Они пытаются их погасить. Это не моё решение, Плутник, Цорн или, может быть, Леонченко вам на это ответит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сегодня стало известно, что «Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону команду «Локомотив-Казанка», выступавшую в ФНЛ-2. При этом сообщалось, что бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранён. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

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