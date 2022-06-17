«Как будто ты летаешь где-то в космосе». Игнатов — об игре за «Спартак» в Лиге Европы

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о голе, который был забит в ворота «Наполи» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Матч начался трудно – мы пропустили на первой минуте. Я начал со скамейки, но паники никакой не было – все были заряжены и верили, что сможем забить и победить. Гол? Я разминался, меня позвали [выходить на замену], но волнения, как обычно бывает в таких ситуациях, не было. Как будто ты летаешь где-то в космосе. Кажется, что трибуны близко, игроки большие, но пара минут – и я освоился. Когда уже забил – эмоции!» — сказал Игнатов в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, Игнатов выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.
Московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и выиграл Кубок России. Чемпионом страны в сезоне-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
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