Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как будто ты летаешь где-то в космосе». Игнатов — об игре за «Спартак» в Лиге Европы

«Как будто ты летаешь где-то в космосе». Игнатов — об игре за «Спартак» в Лиге Европы
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о голе, который был забит в ворота «Наполи» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Матч начался трудно – мы пропустили на первой минуте. Я начал со скамейки, но паники никакой не было – все были заряжены и верили, что сможем забить и победить. Гол? Я разминался, меня позвали [выходить на замену], но волнения, как обычно бывает в таких ситуациях, не было. Как будто ты летаешь где-то в космосе. Кажется, что трибуны близко, игроки большие, но пара минут – и я освоился. Когда уже забил – эмоции!» — сказал Игнатов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Игнатов выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.

Московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и выиграл Кубок России. Чемпионом страны в сезоне-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Михаил Игнатов — лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022