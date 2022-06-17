«Даже ван дер Сар танцевал». ЦСКА опубликовал видео гола Дзагоева в ворота «МЮ»

Московский ЦСКА в день рождения своего экс-полузащитника Алана Дзагоева вспомнил о его голе в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», ворота которого защищал Эдвин ван дер Сар. Сегодня, 17 июня 2022 года, Алану Дзагоеву исполняется 32 года.

«С днём рождения, Дзага! Легендарному полузащитнику нашего клуба сегодня исполняется 32 года! Сердце ЦСКА, диспетчер ЦСКА – Алан Дзагоев!

Когда Дзага забивал этот гол, танцевали все! Даже ван дер Сар. Какие же невероятные эмоции подарил нам сегодняшний именинник в тот вечер!» — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале, прикрепив видео гола Дзагоева под музыку.

Права на видео принадлежат UEFA

Напомним, Дзагоев покинул ЦСКА в мае 2022 года. Алан — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играл с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился тремя голевыми передачами. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.