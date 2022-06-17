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Игнатов: Кубок России со «Спартаком» — моя первая награда во взрослом футболе

Игнатов: Кубок России со «Спартаком» — моя первая награда во взрослом футболе
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от победы клуба в Кубке России.

«Счастливые и заполненные «Лужники» – пик карьеры для меня на данный момент? Пока – да. В первый раз ощутил такую атмосферу на стадионе. Столько ажиотажа, столько знаменитостей… Где повешу медаль? На самом видном месте, это моя первая награда во взрослом футболе», — сказал Игнатов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Игнатов выступает за основную команду московского «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.

Московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и выиграл Кубок России. Чемпионом страны в сезоне-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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