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«Спартак» объявил имена ассистентов Абаскаля

«Спартак» объявил имена ассистентов Абаскаля
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Московский «Спартак» объявил имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартак» войдут ещё два испанских специалиста. Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович.

Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

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