Экс-игрок «Рубина» Кабзе — о Дзюбе в Турции: «Фенербахче» ищет такого игрока, как Артём

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».



«Артём – классный футболист, я это знаю. Он силён в командной игре, играет на команду. Он боец, всегда в штрафной. «Фенербахче» ищет подобного игрока», – цитирует Кабзе Eurostavka.



Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).