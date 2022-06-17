Новый тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и побывал на клубном стадионе

Новый тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в столицу России и побывал на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прилетел в Москву и впервые побывал на домашнем стадионе красно-белых. Он зашёл в раздевалку, осмотрел поле, выслушал рассказ об истории клуба около памятника братьям Старостиным, а затем посетил клубный музей», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Напомним, Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».