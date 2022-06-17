Булыкин — об отсутствии «Казанки» в ФНЛ-2: я всегда был против вторых команд

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении клуба не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.



«Лучше спросить в «Локомотиве», какие причины отсутствия Казанки в ФНЛ-2. Я был против «Казанки». Не видел в ней смысла. Хотел, чтобы как можно быстрее молодёжь переходила в основную команду.



Многие говорят, что «Казанка» много денег не требует, что там достаточно не купить одного легионера, чтобы «Казанка» жила. Но для меня это не смысл оставлять «Казанку» ради заявочных компаний и так далее. Здесь футболист должен прогрессировать как можно быстрее.



У молодых глаза горят. Они должны проявлять себя на самом высоком уровне, что позволяет делать основная команда или аренда в хорошей команде РПЛ или где-то ещё. Поэтому я всегда был против вторых команд. У нас есть молодёжный чемпионат для этого», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.