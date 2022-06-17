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Слуцкий ответил на вопрос о возможном приглашении братьев Березуцких в «Рубин»

Слуцкий ответил на вопрос о возможном приглашении братьев Березуцких в «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном сотрудничестве казанского клуба с братьями Березуцкими, которые ранее работали в ЦСКА.

«Есть ли определённость по тренерскому штабу? У нас уже всё сформировано.

Не рассматривал ли возможность пригласить братьев Березуцких в команду? Мы с ними общаемся всё время, но сейчас в таком контексте эту тему не обсуждали», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, новым главным тренером ЦСКА вместо Алексея Березуцкого стал российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи». «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.

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