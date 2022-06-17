Слуцкий: «Рубин» продолжает позиционировать себя как команда Премьер-Лиги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что казанский клуб, несмотря на вылет в ФНЛ, продолжает позиционировать себя как клуб Премьер-Лиги.

«На каком стадионе должен играть «Рубин»? «Рубин» — большая команда, которая в позапрошлом сезоне попала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись как минимум за пятёрку и в этом сезоне, потому что то, что мы проделали на зимних сборах, это была очень качественная работа. Основная задача всех нас, кто работает в клубе – не понизить планку ни в чём: ни в плане медицины, ни в плане питания, качества полей, физиотерапевтов.

Мы себя продолжаем считать и позиционируем как команда Премьер-Лиги. Поэтому «Ак Барс Арена» — это лучший стадион не только в республике, но и один из лучших в стране. Он вычеркнут из списка стадионов, где будет Fan ID, то есть он уже не попадает под эти ограничения. Будет пять стадионов команд Премьер-Лиги, где будет эксперимент с Fan ID. Я считаю, что мы обязаны играть на «Ак Барс Арене». Даже близко подобного стадиона в городе и республике нет. Было бы и глупо, если бы был ещё один такой стадион», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».