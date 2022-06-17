Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баляйкин: отдавал Майкону свою футболку и думал, что пусть возьмёт хотя бы окна протирать

Баляйкин: отдавал Майкону свою футболку и думал, что пусть возьмёт хотя бы окна протирать
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Евгений Баляйкин рассказал, как пытался обменяться футболками с игроком «Интера» Майконом.

«Сразу после финального свистка я хотел оставить сувенир на память и поменяться футболками с кем-то из игроков. Им стал защитник Майкон. Но он был только пятым, у кого я просил разрешения поменяться – к этому моменту уже чувствовал себя неуютно. Я подошёл к троим футболистам подряд, они отвечают, что договорились с другими ещё в подтрибунке. Я уже расстроился, но смотрю, идёт Майкон. Решил попробовать, он согласился. Помню, что он снимает майку, а он ведь огромный по сравнению со мной. Поэтому я отдавал ему свою футболку и думал, что пусть возьмёт хотя бы окна протирать, нарукавник себе сделать или ребёнку своему отдать», — цитирует Баляйкина «Спорт Бизнес Online».

Новость по теме
Баляйкин: считаю, что мог предотвратить смерть жены. Это мой недосмотр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022