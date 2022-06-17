Баляйкин: отдавал Майкону свою футболку и думал, что пусть возьмёт хотя бы окна протирать

Бывший футболист «Рубина» Евгений Баляйкин рассказал, как пытался обменяться футболками с игроком «Интера» Майконом.



«Сразу после финального свистка я хотел оставить сувенир на память и поменяться футболками с кем-то из игроков. Им стал защитник Майкон. Но он был только пятым, у кого я просил разрешения поменяться – к этому моменту уже чувствовал себя неуютно. Я подошёл к троим футболистам подряд, они отвечают, что договорились с другими ещё в подтрибунке. Я уже расстроился, но смотрю, идёт Майкон. Решил попробовать, он согласился. Помню, что он снимает майку, а он ведь огромный по сравнению со мной. Поэтому я отдавал ему свою футболку и думал, что пусть возьмёт хотя бы окна протирать, нарукавник себе сделать или ребёнку своему отдать», — цитирует Баляйкина «Спорт Бизнес Online».