«Галатасарай» представил форму на сезон красочным роликом

Турецкий «Галатасарай» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023. На официальном сайте стамбульской команды опубликованы фотографии и видеоролик, презентующий новый комплект.

Стамбульский «Галатасарай» презентовал новую форму. Видеоролик:

В предстоящем сезоне футболисты турецкой команды будут носить футболки, выполненные в традиционных цветах клуба — жёлтом и красном, которые делят игровую форму напополам. Это традиционный дизайн, который использовался «Галатасараем» и ранее. Главной особенностью комплекта является слегка заметное очертание Льва, которое вдохновлено прозвищем команды.

Напомним, сезон-2021/2022 «Галатасарай» закончил на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции с 52 очками.