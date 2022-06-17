«Галатасарай» представил форму на сезон красочным роликом
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Турецкий «Галатасарай» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023. На официальном сайте стамбульской команды опубликованы фотографии и видеоролик, презентующий новый комплект.
Стамбульский «Галатасарай» презентовал новую форму. Видеоролик:
В предстоящем сезоне футболисты турецкой команды будут носить футболки, выполненные в традиционных цветах клуба — жёлтом и красном, которые делят игровую форму напополам. Это традиционный дизайн, который использовался «Галатасараем» и ранее. Главной особенностью комплекта является слегка заметное очертание Льва, которое вдохновлено прозвищем команды.
Напомним, сезон-2021/2022 «Галатасарай» закончил на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции с 52 очками.
Фото: ФК «Галатасарай»
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