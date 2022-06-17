Олег Иванов: Слуцкий со времён сборной не изменился. Чуть поправился, волосы выросли

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Говорят, что второй раз в одну реку не входят. Но я ворвался. От «Рубина» самые позитивные ощущения. Хотелось бы без «наверное» говорить о нашем выходе в РПЛ. Мы предполагаем, а сверху располагают. Были варианты с другими клубами, но, честно сказать, третий год биться за выживание – наверное, в психбольницу попал бы.



В Самаре и в сборной поработал со Слуцким. Нисколько не изменился, чуть поправился, волосы выросли. На поле нужно показывать свою роль в команде. Начнётся сезон и расставит всё на свои места, кто лидер, кто запасной, кто капитан. Не говорили, кто будет капитаном. Перед сезоном ещё есть товарищеские матчи или спарринги, боюсь ошибиться, все по-разному называют. Игры, наверное, покажут», — цитирует игрока пресс-служба клуба.