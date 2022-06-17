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Провели заключительную игру сезона «Чемпионат Brainboy». Впереди финал!

Провели заключительную игру сезона «Чемпионат Brainboy». Впереди финал!
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Состоялась заключительная игра сезона «Чемпионат Brainboy» от Championat.com в Hard Rock Café. Победителем стала команда «Гарпастум»! Серебро забирает «Major League, Suck it», а бронзу — команда «Штаб».

Также призами от Championat.com и Hard Rock Cafe отметили команды, занявшие 4-е, 9-е, 17-е и 22-е места.

В суперфинал попали 17 команд. Игра, на которой станет известен победитель весенне-летнего сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy», состоится 5 июля.

Спасибо всем участникам за яркий сезон! До встречи в Суперфинале!

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