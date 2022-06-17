РПЛ подтвердила возвращение «Факела», клуб мог остаться в ФНЛ из-за проблем со стадионом
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в своём телеграм-канале опубликовала пост с приветствием воронежского «Факела», который вернулся в высший футбольный дивизион страны спустя 21 год.
«Воронеж вернулся в элиту российского футбола спустя 21 год. Добро пожаловать в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), «Факел», — сказано в заявлении.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Факел» занял второе место, что гарантировало ему прямую путёвку в РПЛ. Однако из-за проблем с домашним стадионом клуб могли не пустить в высший дивизион. Тогда место команды из Воронежа заняла бы «Уфа», которая финишировала 14-й в прошлом сезоне РПЛ. Домашние матчи «Факел» проводит на «Центральном стадионе профсоюзов».
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