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Слуцкий рассказал об адаптации новых игроков в «Рубине»

Слуцкий рассказал об адаптации новых игроков в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об адаптации новичков в команде.

«Новички вливаются в команду хорошо. Во-первых, большое количество опытных игроков, которые всё равно уже пересекались с нашими игроками, многих я хорошо знаю, где-то с ними пересекался. Может быть, только в случае с Фамейе, но и то у него русская девушка, он активно изучает русский язык, нет никаких барьеров в плане языка.

Никаких проблем я не вижу, тем более сейчас уже сложно понять, костяк футболистов составляют те футболисты, которые пришли, или те, которые остались. Когда два-три приходит, это одна ситуация, а когда большая группа новичков, то эта группа новичков накладывается на отсутствие большого костяка, который был до этого. Если посчитать новых игроков и тех, кто вернулся из аренд, то их количественно больше, чем тех, кто доигрывал сезон», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

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