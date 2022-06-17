Слуцкий рассказал об адаптации новых игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об адаптации новичков в команде.
«Новички вливаются в команду хорошо. Во-первых, большое количество опытных игроков, которые всё равно уже пересекались с нашими игроками, многих я хорошо знаю, где-то с ними пересекался. Может быть, только в случае с Фамейе, но и то у него русская девушка, он активно изучает русский язык, нет никаких барьеров в плане языка.
Никаких проблем я не вижу, тем более сейчас уже сложно понять, костяк футболистов составляют те футболисты, которые пришли, или те, которые остались. Когда два-три приходит, это одна ситуация, а когда большая группа новичков, то эта группа новичков накладывается на отсутствие большого костяка, который был до этого. Если посчитать новых игроков и тех, кто вернулся из аренд, то их количественно больше, чем тех, кто доигрывал сезон», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
- 17 июня 2022
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