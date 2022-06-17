Стукалов — об Урунове: сказал Газизову: «Я устал от него. Надо что-то делать»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал совместную работу с полузащитником Остоном Уруновым, выступавшим за башкирскую команду на правах аренды из «Спартака».



«Намучился с Уруновым? Если объективно, то до Нового года — да. Но я думаю, сейчас он на правильном пути.



Испытание медными трубами не прошёл? Думаю, да. Произошёл резкий перепад в его финансовом состоянии. У меня такого не было в жизни, у тебя, скорее всего, тоже. Мы это не проходили, нам сложно это понять. Может, те, у кого есть такой опыт, проще бы нашли к нему ключик.



Мы пытались искать подход, потому что видели, что он нужен команде. Но до Нового года не получалось. Был период, когда я сказал Газизову: «Всё, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

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