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Соломатин считает, что Гайич сможет заменить Фернандеса в ЦСКА

Соломатин считает, что Гайич сможет заменить Фернандеса в ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал подписание московским клубом контракта с защитником сербской «Црвены Звезды» Миланом Гайичем.

«Ничего не слышал о Гайиче, если честно. Сложно сказать, что это приобретение Федотова. Может быть, он одобрил эту кандидатуру заранее. Просто, придя в клуб три дня назад, уже осуществить трансфер маловероятно. Не могу прокомментировать, что это за футболист.

Однако заменить Марио Фернандеса на позиции правого защитника можно. В мире немало хороших футболистов. Но мы, конечно, ждём возвращения Марио», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, соглашение с 26-летним футболистом было подписано сегодня, 17 июня. Оно рассчитано на три года.

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