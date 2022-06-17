Слуцкий рассказал, кто может уйти из «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем нападающего Ивана Игнатьева.
«Есть ли представление по Ивану Игнатьеву? Я не готов сейчас персональные выводы делать. Понятно, что мы планируем, но есть и контрактные обязательства. Есть варианты, как с Игорем Коноваловым. Он работал с командой, пока вдруг не нашёл вариант и не смог уйти в аренду.
На 90 процентов костяк сформирован, если кто-то и станет уходить, это будут буквально разовые моменты, которые будут зависеть от массы обстоятельств. Это касается Дюпина, Самошникова, Игнатьева, возможно, Лисаковича, ещё кого-то. Ситуация будет развиваться так, как будет реагировать рынок на возможность их приобретения», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
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