Слуцкий рассказал, кто может уйти из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем нападающего Ивана Игнатьева.

«Есть ли представление по Ивану Игнатьеву? Я не готов сейчас персональные выводы делать. Понятно, что мы планируем, но есть и контрактные обязательства. Есть варианты, как с Игорем Коноваловым. Он работал с командой, пока вдруг не нашёл вариант и не смог уйти в аренду.

На 90 процентов костяк сформирован, если кто-то и станет уходить, это будут буквально разовые моменты, которые будут зависеть от массы обстоятельств. Это касается Дюпина, Самошникова, Игнатьева, возможно, Лисаковича, ещё кого-то. Ситуация будет развиваться так, как будет реагировать рынок на возможность их приобретения», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.