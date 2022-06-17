Кузнецов: не знаю, кто такой Гайич. Пока это кот в мешке для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал подписание московским клубом контракта с защитником сербской «Црвены Звезды» Миланом Гайичем.
«Во-первых, я не знаю, кто это. Если бы он был на виду, на слуху — одно дело. Сейчас Марио Фернандеса тяжело заменить. Посмотрим, как этот футболист впишется в игровую схему Федотова, как его примет коллектив. Давайте подождём, тогда уже можно будет говорить. Это кот в мешке. Когда приходили Вагнер, Влашич, мы знали, кто это. Здесь надо немного подождать.
Он приезжает в Россию. Здесь специфический чемпионат. Будут пристальнее относиться к нему, требовательнее. Посмотрим, как он себя проявит. Первое впечатление всегда обманчиво, хотя Марио Фернандес пришёл и сразу заиграл», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 17 июня 2022
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