Кобелев — о Йокановиче в «Динамо»: теперь ждём в клубе югославских футболистов
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Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера команды.
«Зачем что-то читать про нового тренера. Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Есть руководитель клуба, есть спортивный блок в лице Бувача. В принципе, это было ожидаемо. Если не немца, то какого-нибудь югослава. Поэтому, я думаю, всё это было прогнозируемо. Надо ждать ещё пару-тройку югославских футболистов. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Контракт с 53-летним сербским специалистом заключён на сезон с возможностью продления на следующие два с учётом выполнения определённых условий.
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