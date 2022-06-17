Кобелев — о Йокановиче в «Динамо»: теперь ждём в клубе югославских футболистов

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера команды.

«Зачем что-то читать про нового тренера. Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Есть руководитель клуба, есть спортивный блок в лице Бувача. В принципе, это было ожидаемо. Если не немца, то какого-нибудь югослава. Поэтому, я думаю, всё это было прогнозируемо. Надо ждать ещё пару-тройку югославских футболистов. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Контракт с 53-летним сербским специалистом заключён на сезон с возможностью продления на следующие два с учётом выполнения определённых условий.