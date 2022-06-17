Источник: Роналду собирается отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в настоящее время не рассматривает возможность ухода из команды. Португальский футболист счастлив провести в клубе следующий сезон, который станет последним по его контракту с манкунианцами. Об этом сообщает журналист Джонатан Шрагер в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду не подходит под тактику нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и может покинуть команду этим летом. В своей команде Криштиану хотел бы видеть наставник «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале».
В сезоне-2021/2022 Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи.
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