Источник: Роналду собирается отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в настоящее время не рассматривает возможность ухода из команды. Португальский футболист счастлив провести в клубе следующий сезон, который станет последним по его контракту с манкунианцами. Об этом сообщает журналист Джонатан Шрагер в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду не подходит под тактику нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и может покинуть команду этим летом. В своей команде Криштиану хотел бы видеть наставник «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале».

В сезоне-2021/2022 Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи.