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Колыванов — о Йокановиче в «Динамо»: у нас много хороших российских тренеров

Колыванов — о Йокановиче в «Динамо»: у нас много хороших российских тренеров
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Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Честно говоря, ничего сказать не могу по Йокановичу. Я его не очень хорошо знаю. Не готов ответить, поможет он «Динамо» или нет. Но Сандро Шварц, отдадим должное, хорошую работу провёл. На мой взгляд, у нас много хороших российских специалистов, которые могли бы возглавить московское «Динамо». Я этого человека не знаю», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.

Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

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