Генеральный директор «Динамо» прокомментировал назначение Йокановича на пост тренера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера бело-голубых.

«Мы рады приветствовать Славишу в «Динамо»! Нам предстоит проделать много непростой, но интересной и, надеемся, успешной работы. Все задачи будем решать совместными усилиями, во всём помогая друг другу. Важно, что новый главный тренер полностью разделяет наши базовые приоритеты — это дисциплина, ответственность, концентрация на достижении целей и самоотдача.

Руководство клуба, как и всегда, обеспечит тренерскому штабу и команде максимально комфортные условия для реализации намеченных спортивных планов и развития всей футбольной вертикали «Динамо». И, конечно, мы надеемся, что болельщики окажут новому главному тренеру свою поддержку», — цитирует Пивоварова пресс-служба клуба.