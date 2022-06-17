Новиков: Бувачу нести ответственность за Йокановича. Желаю тренеру удачи

Бывший наставник «Динамо» Кирилл Новиков, ныне тренирующий «Нефтехимик», прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Я не знаю Йокановича. Могу пожелать ему удачи и достижения тех целей, которые поставит перед ним руководство клуба. Тем более что 100 лет «Динамо» исполняется. Поэтому – удачи и побед!



Сможет ли «Динамо» сохранить вектор развития? Это уже вопрос к Бувачу. Он выбирает тренера. Поэтому, если он принял такое решение и назначил Йокановича, значит, Желько нести ответственность. Значит, он видит, что Славиша может следовать той стилистике, которую демонстрирует «Динамо». И сможет продолжить то дело, которое начал Шварц», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.