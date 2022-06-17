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Новиков: Бувачу нести ответственность за Йокановича. Желаю тренеру удачи

Новиков: Бувачу нести ответственность за Йокановича. Желаю тренеру удачи
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Бывший наставник «Динамо» Кирилл Новиков, ныне тренирующий «Нефтехимик», прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Я не знаю Йокановича. Могу пожелать ему удачи и достижения тех целей, которые поставит перед ним руководство клуба. Тем более что 100 лет «Динамо» исполняется. Поэтому – удачи и побед!

Сможет ли «Динамо» сохранить вектор развития? Это уже вопрос к Бувачу. Он выбирает тренера. Поэтому, если он принял такое решение и назначил Йокановича, значит, Желько нести ответственность. Значит, он видит, что Славиша может следовать той стилистике, которую демонстрирует «Динамо». И сможет продолжить то дело, которое начал Шварц», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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