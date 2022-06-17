Актёр Канопка, сыгравший Кисляка в «Молодёжке»: если бы не карьера, предпочёл бы футбол
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Российский актёр Влад Канопка, сыгравший в популярном сериале «Молодёжка» хоккеиста Андрея Кисляка, признался, что мог бы заняться футболом, если бы не предпочёл ему актёрскую карьеру.
«Если бы актёрской карьере я предпочёл профессиональный спорт, то это был бы футбол. Мне очень нравится этот вид спорта, болею за «Барселону». Мечтал попасть на стадион «Камп Ноу» и даже доехал до него, но так и не попал. Был в часе от Барселоны, где как раз «Барса» играла с «Баварией». Все места были раскуплены, остались только по 250 тыс. рублей. Там сумасшедшая атмосфера, много баров. И даже те, кто не попал на стадион, также болели. Круто было», — рассказал Канопка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алии Нургалеевой.
Полностью интервью с Владом Канопкой читайте здесь:
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