Погребняк — о Бакаеве в «Зените»: я без гола «Спартаку» с поля не уходил. Лишняя мотивация

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал подписание командой полузащитника Зелимхана Бакаева.



«13 лет я не был на базе «Зенита». Потрясающе модернизировали. Всё на высшем уровне, даже захотел поиграть в футбол.



Бакаев? Креативный и техничный футболист. Думаю, это однозначно хороший трансфер. 9 июля у него будет уникальная возможность доказать «Спартаку», проявить себя, как это делали мы с Широковым. Я вообще без гола «Спартаку» не уходил с поля. Лишняя мотивация — это здорово.



Товарищеский матч «Зенита» с «Црвеной Звездой»? Команда в представлении не нуждается. Отличный спарринг.



В Санкт-Петербурге давно не проводились матчи за Суперкубок. Думаю, городу по праву достался финал турнира. Моё мнение: я бы рассмотрел на постоянной основе проведения Суперкубка «Лужники». Что жду от матча? Аналогию с Кубком России — красочной игры, большой ажиотаж и зрелищный футбол», — рассказал Погребняк в видео, опубликованном в YouTube-канале «Зенита».