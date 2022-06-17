Член совета директоров «Динамо» Гафин: мы признательны Славише с учётом текущей ситуации
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал заключение контракта с новым главным тренером Славишей Йокановичем.
«Добро пожаловать в «Динамо», Славиша! Мы особенно признательны Йокановичу за его решение с учётом текущей ситуации. Славиша имеет богатый опыт работы в самых конкурентных лигах. Надеемся, что его высокий профессионализм и желание добиваться побед помогут клубу продолжать прогрессировать, достигать высоких результатов и привлекать зрителей зрелищным футболом на трибуны «ВТБ Арены», — цитирует Гафина пресс-служба клуба.
Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.
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