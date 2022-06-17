Бувач: надеемся, Йоканович позволит «Динамо» выйти на новый уровень

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с сербским тренером Славишей Йокановичем.

«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала.

Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером», позволит «Динамо» выйти на новый уровень», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.