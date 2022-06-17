В «Баварии» подтвердили, что в клуб перейдёт Садио Мане
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что к клубу присоединится нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
«Да, Садио переходит в «Баварию», — цитирует Салихамиджича аккаунт Bayern & Germany.
«Бавария» может подписать с Мане трёхлетнее контрактное соглашение. Переговоры с «Ливерпулем» вступают в завершающую стадию, и в скором времени «Бавария» подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда. Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.
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