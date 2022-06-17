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«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в перенесённом матче женской Суперлиги

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в перенесённом матче женской Суперлиги
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Сегодня, 17 июня, в перенесённом матче 9-го тура женской Суперлиги по футболу встречались «Ростов» и «Рубин». Матч проходил в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп им. В. Понедельника» и закончился нулевой ничьей.

Матч запомнился быстрым удалением защитницы домашней команды Анны Стипан: футболистка получила по жёлтой карточке на 84-й и 86-й минутах и была удалена с поля. Однако численное преимущество не помогло «Рубину» открыть счёт в матче.

«Ростов» в 13 матчах женской Суперлиги набрал 18 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Локомотива» на 12 очков. «Рубин», набравший 14 очков, идёт на седьмой позиции. Столько же очков у «Звезды-2005» (на позицию выше и на игру больше).

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