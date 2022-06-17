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Александр Григорян раскритиковал судейство в матчах женского «Зенита»

Александр Григорян раскритиковал судейство в матчах женского «Зенита»
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Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян раскритиковал судейские решения в матчах женского «Зенита».

«Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле — гол был забит с чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» — гол был забит с чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс четыре.

При всем уважении при том, что команда действительно играет здорово, вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол с офсайда — и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет.

Будут какие-то судейские разборы в лиге? Ну, моё интервью просто так не пройдёт. Может, куда-то вызовут, скажут: «Отвечай за свои слова. Доказательства!». А чего доказательства? Есть же видеоповторы: вне игры — засчитанный гол, вне игры — снова засчитанный гол», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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