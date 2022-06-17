Мещеряков: я считал «Казанку» необходимым элементом «Локо» для подготовки молодёжи

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение команды не заявлять «Казанку» для участия в ФНЛ-2.
«Точно не могу ни с чем связать отсутствие «Казанки» в ФНЛ-2. Это решение руководства клуба. Мне трудно сказать, я же к ним в голову не залезу. Я считал, что «Казанка» — необходимый элемент подготовки молодёжи клуба. Нынешние руководители, наверное, считают по-другому. Ну, время покажет», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее в клубе сообщили, что решение было принято руководством после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Бренд «Казанки» будет сохранён. Под этим названием будет выступать команда в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
- 17 июня 2022
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