Источник: штаб Абаскаля в «Спартаке» будет получать около € 700 тыс. за сезон

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с наставником Гильермо Абаскалем будет получать в команде около € 700 тыс. за сезон. Об этом сообщает Metaratings.

Помогать 33-летнему испанскому специалисту будут соотечественники Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес, а также босниец Владимир Слишкович. В тренерском штабе красно-белых останутся тренер по физподготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре, днями позже на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.