Талалаев — об Уткине: в российском футболе можно заменить любого, незаменимых нет
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал уход полузащитника Даниила Уткина. Хавбек, который выступал за грозненский коллектив на правах аренды из «Краснодара», подписал контракт с «Ростовом».
«Конкретики нет, кто его заменит. У нас есть ряд кандидатов, на каждую позицию мы ведём четыре-пять футболистов из других клубов. В российском футболе можно заменить любого человека, незаменимых не бывает», — приводит слова Талалаева Metaratings.
22-летний Уткин выступал за грозненский клуб на правах аренды из «Краснодара» в сезоне-2021/2022 (29 матчей, 10 голов, три результативные передачи). Вчера, 16 июня, «Ростов» объявил о выкупе прав на футболиста.
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