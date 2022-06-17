Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко: не терпится уже приступить к тренировкам

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о процессе подготовки к сезону.

«Замечательно провёл отпуск. Сначала я приехал в Москву к своим родным, потом полетел в Армению, повидался там с родственниками. После снова вернулся в Москву. Всё отлично. Армения – это прекрасная страна. У меня там много родных и друзей. Со всеми повидался, побывал в самых разных красивых местах. Их там очень много.

Конечно, форму поддерживал, когда вернулся в Москву. В Армении очень легко набрать лишний вес, там очень вкусно. В Москве сразу начал заниматься. Поговорили о том, кто как провёл отпуск, где отдыхал. Рад очень увидеть всех ребят. Мы готовы начать, нам не терпится уже приступить к тренировкам», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.