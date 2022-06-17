«Спартак» представил тренерский штаб Гильермо Абаскаля

Московский «Спартак» объявил тренерский штаб, который будет работать в команде совместно с главным тренером Гильермо Абаскалем. Фотография опубликована в телеграм-канале красно-белых.

Слева-направо: Владимир Слишкович (ассистент главного тренера), Карлос Мария Валье Морено (ассистент главного тренера), Гильермо Абаскаль (главный тренер) и Фернандо Перес Лопес (тренер по физподготовке).



Ранее сообщалось, что тренерский штаб 33-летнего Абаскаля будет получать в московском клубе € 700 тыс. в год.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре, днями позже на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.