Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков и Тимощук встретились в кафе

Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков и Тимощук встретились в кафе
Комментарии

Бывшие футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) Александр Анюков, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Роман Широков, Анатолий Тимощук и Сергей Семак встретились в кафе. Фотография опубликована в телеграм-канале команды.

Слева-направо: Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков, Тимощук.

Сергей Семак является действующим главным тренером команды из Санкт-Петербурга. Александр Анюков и Анатолий Тимощук входят в тренерский штаб. Владислав Радимов возглавляет вторую команду петербуржцев.

Напомним, «Зенит» в сезоне-2021/2022 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России под руководством Семака, который тренирует команду с 2018 года.

Игроки «Зенита» обливают кубок шампанским и танцуют на столе. Видеоролик:

Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было! Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022