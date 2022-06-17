Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков и Тимощук встретились в кафе

Бывшие футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) Александр Анюков, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Роман Широков, Анатолий Тимощук и Сергей Семак встретились в кафе. Фотография опубликована в телеграм-канале команды.

Слева-направо: Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков, Тимощук.

Сергей Семак является действующим главным тренером команды из Санкт-Петербурга. Александр Анюков и Анатолий Тимощук входят в тренерский штаб. Владислав Радимов возглавляет вторую команду петербуржцев.



Напомним, «Зенит» в сезоне-2021/2022 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России под руководством Семака, который тренирует команду с 2018 года.

Игроки «Зенита» обливают кубок шампанским и танцуют на столе. Видеоролик: