Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков и Тимощук встретились в кафе
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Бывшие футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) Александр Анюков, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Роман Широков, Анатолий Тимощук и Сергей Семак встретились в кафе. Фотография опубликована в телеграм-канале команды.
Слева-направо: Анюков, Погребняк, Радимов, Семак, Широков, Тимощук.
Сергей Семак является действующим главным тренером команды из Санкт-Петербурга. Александр Анюков и Анатолий Тимощук входят в тренерский штаб. Владислав Радимов возглавляет вторую команду петербуржцев.
Напомним, «Зенит» в сезоне-2021/2022 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России под руководством Семака, который тренирует команду с 2018 года.
Игроки «Зенита» обливают кубок шампанским и танцуют на столе. Видеоролик:
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