Флаг «Спартака» подняли на высочайшую вершину земли

Дмитрий Ермаков и Борис Маневич, являющиеся болельщиками московского «Спартака», подняли флаг команды на высочайшую вершину Земли — гору Джомолунгму. Высота Эвереста составляет 8848,86 метров над уровнем моря. Флаг был передан в музей красно-белых. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Права на видео принадлежат YouTube-каналу «Спартака».

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре, днями позже на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.