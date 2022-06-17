Александр Григорян: в футболе появилось большое количество талантливых девчонок

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Подготовка идёт по плану. Мы практически в боевом составе. Черномырдина пропустила две с половиной недели, сыграет с чистого листа. Но это не проблема, она сыграла достаточно матчей в этом сезоне. Отлично, что матч пройдёт на нейтральном поле. Искусственное поле надоело. Когда выходишь и чувствуешь запах натуральной травы, даже ноздри раздуваются. Это естественная реакция на натуральную траву. Думаю, завтра будет хороший темп.
Абдуллина не одинока, девочек с таким уровнем достаточно. Та же Юля Свистунова из «Чертаново», насколько я знаю, высоко котируется в Европе как молодой игрок. Появилось большое количество талантливых девчонок. Появилась массовость. Стало меньше индивидуальностей, но общий уровень значительно повысился», — цитирует Григоряна пресс-служба РФС.
- 17 июня 2022
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