Магомед Адиев отреагировал на сравнение с Гусом Хиддинком

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на сравнение себя с нидерландским специалистом Гусом Хиддинком.

«Сравнение с Хиддинком? На сегодня я ещё ничего такого не сделал, чтобы меня так возвышали. Где-то что-то получилось, но ещё дело не закончено. Могу сказать, что меня начали узнавать, когда я выхожу на улицу. Честно скажу, я не любитель такого большого внимания. Мне спокойнее и проще затеряться среди людей. Но понятно, что, когда сейчас узнают, приходится уделять больше внимания людям. За их поддержку. Меня и нашей сборной», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

44-летний Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле текущего года. Под его руководством команда провела четыре матча в Лиге наций, одержала три победы и один раз сыграла вничью.