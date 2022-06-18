Магомед Адиев отреагировал на сравнение с Гусом Хиддинком

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на сравнение себя с нидерландским специалистом Гусом Хиддинком.
«Сравнение с Хиддинком? На сегодня я ещё ничего такого не сделал, чтобы меня так возвышали. Где-то что-то получилось, но ещё дело не закончено. Могу сказать, что меня начали узнавать, когда я выхожу на улицу. Честно скажу, я не любитель такого большого внимания. Мне спокойнее и проще затеряться среди людей. Но понятно, что, когда сейчас узнают, приходится уделять больше внимания людям. За их поддержку. Меня и нашей сборной», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
44-летний Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле текущего года. Под его руководством команда провела четыре матча в Лиге наций, одержала три победы и один раз сыграла вничью.
- 18 июня 2022
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:11