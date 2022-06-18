Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетику» интересен экс-защитник «Барселоны», которого продали после 3 матчей за команду

«Атлетику» интересен экс-защитник «Барселоны», которого продали после 3 матчей за команду
Комментарии

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в подписании 23-летнего бразильского футболиста заинтересован лично наставник мадридской команды Диего Симеоне, который использовал полузащитника Маркоса Льоренте на позиции правого защитника после ухода Кирана Триппьера. Специалист хочет вернуть Льоренте на свою родную позицию.

Эмерсон стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Барселоны». Испанский клуб завладел правами на футболиста в начале 2019 года, но тут же отдал футболиста в двухгодичную аренду в «Бетис». Летом 2021 года Эмерсон вернулся в «Барселону», но через три матча был продан в «Тоттенхэм».

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Испанский журналист: вероятность перехода Левандовского в «Барселону» — 90%
Поделиться
Теги Футбол •••

Источник: Mundo Deportivo

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022