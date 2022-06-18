«Атлетику» интересен экс-защитник «Барселоны», которого продали после 3 матчей за команду

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в подписании 23-летнего бразильского футболиста заинтересован лично наставник мадридской команды Диего Симеоне, который использовал полузащитника Маркоса Льоренте на позиции правого защитника после ухода Кирана Триппьера. Специалист хочет вернуть Льоренте на свою родную позицию.

Эмерсон стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Барселоны». Испанский клуб завладел правами на футболиста в начале 2019 года, но тут же отдал футболиста в двухгодичную аренду в «Бетис». Летом 2021 года Эмерсон вернулся в «Барселону», но через три матча был продан в «Тоттенхэм».

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