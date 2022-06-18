Вратарь Украины Бущан считает, что команде не дали два пенальти в игре с Уэльсом

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан считает, что судья не назначил два пенальти в ворота сборной Уэльса (0:1) в матче стыкового турнира к чемпионату мира.

«Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти на Ярмоленко, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.



Рефери говорит, что недостаточный контакт ноги. Какая разница, если контакт был? Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьёт головой, и вратарь бьётся в Караваева… Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает», — рассказал Бущан в эфире телеканала «Футбол 1/2/3».

Напомним, поражение Уэльсу не позволило сборной Украины попасть на чемпионат мира — 2022.