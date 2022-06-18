Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Милан Гайич: добавил букву имени на футболку, чтобы нас с Гайчем различали

Защитник ЦСКА Милан Гайич: добавил букву имени на футболку, чтобы нас с Гайчем различали
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил сходство своей фамилии с нападающим красно-синих Адольфо Гайчем.

«Я знаю Марио — он легенда клуба и великолепный игрок, но всё есть как есть — жизнь продолжается, игроки меняются. Знаю, как много он сделал для клуба, попробую повторить это и постараюсь быть так же хорош, как и он, но это потребует времени. Сперва хочу привыкнуть к команде, сделаю лучшее, на что я способен.

Да, я не знаю Адольфо, но слышал о нём, поэтому и добавил букву «М» на футболку, просто чтобы нас различали. Это забавный факт», — сказал серб в эфире клубного YouTube-канала.

Ранее клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Клуб анонсирует подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.

Новость по теме
Милан Гайич: попытаюсь связаться с Тошичем и Красичем и узнать какие-то особенности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022