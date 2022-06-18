Защитник ЦСКА Милан Гайич: добавил букву имени на футболку, чтобы нас с Гайчем различали

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил сходство своей фамилии с нападающим красно-синих Адольфо Гайчем.
«Я знаю Марио — он легенда клуба и великолепный игрок, но всё есть как есть — жизнь продолжается, игроки меняются. Знаю, как много он сделал для клуба, попробую повторить это и постараюсь быть так же хорош, как и он, но это потребует времени. Сперва хочу привыкнуть к команде, сделаю лучшее, на что я способен.
Да, я не знаю Адольфо, но слышал о нём, поэтому и добавил букву «М» на футболку, просто чтобы нас различали. Это забавный факт», — сказал серб в эфире клубного YouTube-канала.
Ранее клуб анонсировал подписание Гайича видеороликом. В описании к видео были прописаны комбинации, позволяющие скопировать и вставить электронный текст. Также было указано, что следующим действием идёт пропуск одной буквы и написание буквы «И». Клуб анонсирует подписание 26-летнего сербского игрока через фамилию своего нападающего Адольфо Гайча, в которую нужно добавить лишь «И», чтобы получилась фамилия новичка армейцев.
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