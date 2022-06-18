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Бушманов: «Спартак» не предлагал мне работу. Рассматриваю новые предложения

Бушманов: «Спартак» не предлагал мне работу. Рассматриваю новые предложения
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Российский специалист Евгений Бушманов, в сезоне-2021/2022 тренировавший «Спартак-2», рассказал о вариантах развития своей карьеры.

«Нет, мне «Спартак» работу не предлагал. Рассматриваю предложения от других клубов», – цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в мае в «Спартаке» заявили, что ввиду сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Проект был восстановлен в 2013 году, а Бушманов стал первым тренером команды, проработав в ней до 2017 года. В минувшем сезоне специалист вновь вернулся к должности.

Первая команда «Спартака» в сезоне-2021/2022 финишировала 10-й в турнирной таблице чемпионата России и выиграла Кубок страны.

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