Лунёв подал претензию на «Зенит» в палату по разрешению споров РФС из-за долгов

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв подал претензию в отношении «Зенита» из-за задолженностей за период действия трудового договора. Об этом сообщил агент футболиста Антон Смирнов.
«Андрей Лунёв подал претензию в АО «ФК «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора. Интересы футболиста в Палате по разрешению споров РФС будут представлять адвокат Максим Пашков и адвокаты одного ведущего российского бюро, название которого называть пока не буду в интересах Лунёва.
Игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс. Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Лунёв выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год, после чего подписал контракт с «Байером» до 2023 года.
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